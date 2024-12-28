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        Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:40
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        Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

        Cumali Demir idaresindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali Adamhasan yönetimindeki 01 J 0253 plakalı özel halk otobüsü, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 3890 ile 4002 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.

        Kazada, sürücüler ile 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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