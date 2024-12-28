Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Cumali Demir idaresindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali Adamhasan yönetimindeki 01 J 0253 plakalı özel halk otobüsü, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 3890 ile 4002 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.

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