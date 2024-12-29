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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan yeni yıl mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:47
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan yeni yıl mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, 2025'te Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini belirtti.

        Yeni yılın vatandaşlara sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileyen Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

        "Türk milletinin gücünü ve güvenini arkasına alan Cumhur İttifakı'yla tarihin tekerrürü ve tecellisi mutlak surette hayat bulacaktır. Asla şüphemiz yoktur ülkemiz ve Adana'mız daha da kalkınacaktır. Toplumsal huzuru, barışı ve refahı hedef alan tüm olumsuzlukları omuz omuza vererek birlikte geride bırakacağız. Yarın dünden daha güçlü olacağız."

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