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        Adana'da 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:39
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        Adana'da 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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        Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Depoda yapılan aramada 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

        Ekipler, kaçakçılıkla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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