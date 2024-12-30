Adana'da 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Ekipler, kaçakçılıkla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı.
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