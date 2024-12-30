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        Adana'da doğaseverler Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş yaptı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde doğaseverler, Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:50
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        Adana'da doğaseverler Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş yaptı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde doğaseverler, Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

        Xtreme Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kar yağışıyla beyaza bürünen yaylayı gezdi.

        Yaklaşık 7 kilometrelik parkurda yürüyen kulüp üyeleri ve gönüllüler, doğal güzellikleri inceledi.

        Etkinlik sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kulüp Başkanı Yaşar Nalyapan, zorlu parkuru başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının ve Pozantı'nın güzelliklerinin tanıtımında büyük rol oynuyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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