Adana'da doğaseverler Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş yaptı
Adana'nın Pozantı ilçesinde doğaseverler, Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde doğaseverler, Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Xtreme Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kar yağışıyla beyaza bürünen yaylayı gezdi.
Yaklaşık 7 kilometrelik parkurda yürüyen kulüp üyeleri ve gönüllüler, doğal güzellikleri inceledi.
Etkinlik sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kulüp Başkanı Yaşar Nalyapan, zorlu parkuru başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının ve Pozantı'nın güzelliklerinin tanıtımında büyük rol oynuyor." dedi.
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