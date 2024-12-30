Adana'da doğaseverler Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş yaptı

Kulüp Başkanı Yaşar Nalyapan, zorlu parkuru başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının ve Pozantı'nın güzelliklerinin tanıtımında büyük rol oynuyor." dedi.

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