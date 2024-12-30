Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da av tüfeğiyle cinayete ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 1'i firari, 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da av tüfeğiyle cinayete ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 1'i firari, 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.Y. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tercüman aracılığıyla beyanı alınan maktul Ahmed Madarati'nin kardeşi Suriyeli müşteki H.E. Madarati, olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce iş yerlerine gelen kişilerin kendilerinden haraç istediğini savundu.

        Olay günü iş yerlerine sanık K.Y'nin geldiğini belirten H.E. Madarati, şöyle devam etti:

        "Ben, ağabeyim Ahmed Madarati ile Mirzaçelebi Mahallesi'nde cep telefonu alım satım işi yapıyordum. K.Y. bizden haraç olarak kendilerine cep telefonu ve para vermemizi istedi. Bizim bu durumu kabul etmememiz üzerine iş yerimizden ayrıldı. Bir süre sonra bu kişi yanında başka bir kişiyi de alarak ellerinde tüfekle tekrar iş yerimize geldi. Bu sırada kardeşim Ahmed Madarati iş yerinden kaçmaya çalışırken bu kişiler ellerindeki tüfekle sokakta kardeşime ateş etti. Kardeşim hayatını kaybetti. Sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.Y, suçlamaları kabul etmediğini ve müşteki beyanının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Ben kimseye silahlı saldırıda bulunmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık K.Y'nin tutukluluk halinin ve firari sanık U.Ç. hakkındaki yakalama emrinin devamına, beyanı alınmayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 18 Eylül 2023'te, cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati, iş yerine gelen ve haraç istediği öne sürülen zanlı K.Y. ile tartışmıştı. İş yerinden ayrılan K.Y. daha sonra arkadaşı U.Ç'yi de yanına alarak, av tüfeğiyle tekrar iş yerine gitmiş, Madarati dışarıya çıkıp kaçmaya çalışmıştı. Madarati, peşine düşen zanlılar tarafından av tüfeğiyle sokakta vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Zanlılar olaydan sonra kaçmış, polisin cinayetten 3 gün sonra yakaladığı K.Y. tutuklanmıştı. Firari zanlı U.Ç. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştı.

        Sanıklar hakkında "iş yerinde silahla birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs" suçundan 11 yıl 2'şer ay ve "bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Adana'da SMA Bölge Tarama Laboratuvarı açıldı
        Adana'da SMA Bölge Tarama Laboratuvarı açıldı
        Pozantı'da Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okutuldu
        Pozantı'da Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okutuldu
        Adana'da doğaseverler Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş yaptı
        Adana'da doğaseverler Armutoluğu Yaylası'nda yürüyüş yaptı
        Adana'da 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Adana'da 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Adana'da kurşunun isabet etmesi sonucu bir gencin ölümüyle ilgili aranan za...
        Adana'da kurşunun isabet etmesi sonucu bir gencin ölümüyle ilgili aranan za...
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı; böbrek ve karaciğerde ciddi proble...
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı; böbrek ve karaciğerde ciddi proble...