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        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 00:12 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:29
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        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Mesut Ş. yönetimindeki 01 KAD 67 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde tabelaya, ardından ağaca çarptı.

        Daha sonra araç, aydınlatma direğinin ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Mesut Ş. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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