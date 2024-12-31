Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mesut Ş. yönetimindeki 01 KAD 67 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde tabelaya, ardından ağaca çarptı.
Daha sonra araç, aydınlatma direğinin ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mesut Ş. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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