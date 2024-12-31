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        Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:01 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:01
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        Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Serhat Dalkılıç (27) idaresindeki 47 ADE 521 plakalı otomobil, Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde önce park halindeki 34 CPH 346 plakalı otomobile, ardından trafoya çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatın kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

        Yaralı sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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