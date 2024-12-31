Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S'nin B.T'yi bıçakla tehdit ettiği ve cep telefonunu zorla alarak olay yerinden kaçtığı belirtilen iddianamede, sanığın "silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tehdit ettiği kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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