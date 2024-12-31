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        Adana'da Mekke'nin fethinin 1394. yıl dönümü kutlandı

        Adana'da, Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:35
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        Adana'da Mekke'nin fethinin 1394. yıl dönümü kutlandı
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        Adana'da, Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Menderes Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programında sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu.

        AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, bugün tarihin en anlamlı ve en büyük zaferlerinden biri olan Mekke'nin fethini hatırlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Mekke’nin Fethi'nin sadece coğrafi bir zafer olmadığını, yüce bir inancın ve kutlu bir direnişin zaferi olduğunu belirten Beyaz, şunları kaydetti:

        "Mekke'nin fethi sadece bir şehrin zaferi değil aynı zamanda tüm mazlumların özgürlük ve adalet mücadelesinin de zaferidir. Mekke bir zamanlar İslam'a karşı hiddetle savaşanların kalesiydi. Ama efendimiz Hazreti Muhammed ve sahabeler hiçbir güç karşısında teslim olmadılar. Onlar Mekke'yi değil tüm insanlık tarihini değiştirdiler. Onlar zulmün karşısında dik durarak insanlığa gerçek özgürlüğü adaleti ve cihadın ne olduğunu öğrettiler. Bugün Mekke'nin fethi gibi Kudüs'ün özgürlüğü için de direnen kardeşlerimiz var. Kudüs sadece bir şehir değil tüm müminler için bir simge bir kimliktir. Kudüs bir halkın direnişini ve inancını sembolüdür."

        Programa, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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