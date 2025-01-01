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        Adana'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:41
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        Adana'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi.

        Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Taş Köprü'de toplanan grup, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Ellerinde dövizlerle sloganlar atıp tekbir getiren grup, saldırıları protesto etti.

        Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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