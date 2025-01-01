Adana'da bir çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ekipler yaptıkları çalışmada, cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğunu ve silahla vurulduğunu saptadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.