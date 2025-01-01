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        Adana'da bir çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuk yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:21
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        Adana'da bir çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuk yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        İddiaya göre, Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ekipler yaptıkları çalışmada, cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğunu ve silahla vurulduğunu saptadı.

        Dinç'in cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedildi.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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