Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli yaralı yakalandı
Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı yakalandı.
Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına bir kişinin molotofkokteyli attığını fark eden bekçiler, şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.
Kaçmaya başlayan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralanarak etkisiz hale getirildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.