Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, 27 Aralık'ta Fırat Şimşek'in (22), sokakta tabancayla sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulundukları belirlenen zanlılar Emrah K. (27) ve Adnan A. (24) sokakta yürüdükleri sırada ekiplerce kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da zanlıların kaçış istikametinde yere atılmış buldu.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayla bağlantılı 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Emniyete götürülen zanlılardan Emrah K'nin, ağabeyi Aşkın K'nin (29) 5 Eylül 2023'te Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir metruk evde silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle Fırat Şimşek'e husumet beslediği, cinayeti de bu nedenle işlediği iddia edildi.

Emrah K, 8 Haziran 2022'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Muhammed S'nin (23) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış, bir süre önce de cezaevinden çıkmıştı. Emrah K, cezaevindeyken ağabeyi Aşkın K, 5 Eylül 2023'te aynı mahalledeki bir metruk evde silahla vurularak öldürülmüştü. Aşkın K'nin öldürülmesiyle ilgili maktul Muhammed S'nin ağabeyi Yasin S. (31) tutuklanmıştı.