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        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:38
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        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, 27 Aralık'ta Fırat Şimşek'in (22), sokakta tabancayla sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayla bağlantılı 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Merkez Sarıçam ilçesinde bulundukları belirlenen zanlılar Emrah K. (27) ve Adnan A. (24) sokakta yürüdükleri sırada ekiplerce kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da zanlıların kaçış istikametinde yere atılmış buldu.

        Emniyete götürülen zanlılardan Emrah K'nin, ağabeyi Aşkın K'nin (29) 5 Eylül 2023'te Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir metruk evde silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle Fırat Şimşek'e husumet beslediği, cinayeti de bu nedenle işlediği iddia edildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Emrah K. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Adnan A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Emrah K, 8 Haziran 2022'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Muhammed S'nin (23) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış, bir süre önce de cezaevinden çıkmıştı. Emrah K, cezaevindeyken ağabeyi Aşkın K, 5 Eylül 2023'te aynı mahalledeki bir metruk evde silahla vurularak öldürülmüştü. Aşkın K'nin öldürülmesiyle ilgili maktul Muhammed S'nin ağabeyi Yasin S. (31) tutuklanmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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