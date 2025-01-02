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        Avukat ve icra memurunu darpta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da haciz işlemi için bir iş yerine giden avukat ve icra memurunu darbettikleri gerekçesiyle 6 sanığa "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5'şer yıl hapis cezası verildi, suçta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:47
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        Avukat ve icra memurunu darpta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da haciz işlemi için bir iş yerine giden avukat ve icra memurunu darbettikleri gerekçesiyle 6 sanığa "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5'şer yıl hapis cezası verildi, suçta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Ekim 2022'de kentte bir tekstil firmasına haciz işlemi yapmak üzerine giden avukat H.Y. ve icra memuru E.Ç'nin darbedilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince 6 sanık hakkında kamu davası açıldı.

        Dava dosyasına müşteki avukatı H.Y. ve icra memuru E.Ç, avukatları aracılığıyla yazılı dilekçe sunarak, tutuksuz sanıklar M.S, A.A, S.B, Ş.A, S.E. ve U.B'den şikayetçi oldu.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, E.Ç. ve H.Y'nin haciz işlemi yapmak üzere 6 Ekim 2022'de Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasına gittiklerini belirtti.

        Savcı, iş yeri sahibi M.S'nin 50 bin lira ödeme yapmak istediğini, bunun üzerine H.Y'nin de bu paranın ödeme olarak kaydedilmesini ve iş yerindeki bazı makinelerin ise borcun geri kalanına istinaden E.Ç. tarafından haczedilerek yediemin olarak bırakılmasını söylediğini anlattı.

        Bunun üzerine iş yeri sahibi M.S. ile firma çalışanı sanıklar A.A, S.B, Ş.A, S.E. ve U.B'nin haciz işleminin yapılmasına engel olmaya çalıştıklarını kaydeden savcı, E.Ç. ve H.Y'nin sanıklar tarafından "ütü kablosu" ile darbedildiklerini bildirdi.

        Savcı, iştirak halinde hareket eden sanıkların "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2'şer yıldan 6 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanıklar, savunmalarında müştekileri darbetmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme hakimi, haciz işlemi sırasında müşteki avukat ve icra memuruna yönelik darp eyleminde kullanılan ütü kablosunu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin f bendinin 3. kısmında açıklanan "silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır" hükmü gereğince "silah" olarak kabul etti.

        Mahkeme, TCK 265/4. maddesinde açıklanan "suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır" maddesini dikkate alarak sanıkları "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5'şer yıl hapse çarptırdı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde 6 Ekim 2022'de haciz işlemi için bir iş yerine giden avukat ve icra memurunu darbettikleri öne sürülen iş yeri sahibi ve 5 işçi olay günü tutuklanmıştı.

        Sanıklar hakkında "silahla birden fazla kişi ile görevi yaptırmamak için direnme" 2'şer yıldan 6 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Bir süre tutuklu yargılanan sanıklar, ara celsede tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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