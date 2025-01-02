Avukat ve icra memurunu darpta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da haciz işlemi için bir iş yerine giden avukat ve icra memurunu darbettikleri gerekçesiyle 6 sanığa "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5'şer yıl hapis cezası verildi, suçta kullanılan "ütü kablosu" silah sayıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Ekim 2022'de kentte bir tekstil firmasına haciz işlemi yapmak üzerine giden avukat H.Y. ve icra memuru E.Ç'nin darbedilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince 6 sanık hakkında kamu davası açıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, E.Ç. ve H.Y'nin haciz işlemi yapmak üzere 6 Ekim 2022'de Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasına gittiklerini belirtti.

Dava dosyasına müşteki avukatı H.Y. ve icra memuru E.Ç, avukatları aracılığıyla yazılı dilekçe sunarak, tutuksuz sanıklar M.S, A.A, S.B, Ş.A, S.E. ve U.B'den şikayetçi oldu.

Savcı, iş yeri sahibi M.S'nin 50 bin lira ödeme yapmak istediğini, bunun üzerine H.Y'nin de bu paranın ödeme olarak kaydedilmesini ve iş yerindeki bazı makinelerin ise borcun geri kalanına istinaden E.Ç. tarafından haczedilerek yediemin olarak bırakılmasını söylediğini anlattı.

Bunun üzerine iş yeri sahibi M.S. ile firma çalışanı sanıklar A.A, S.B, Ş.A, S.E. ve U.B'nin haciz işleminin yapılmasına engel olmaya çalıştıklarını kaydeden savcı, E.Ç. ve H.Y'nin sanıklar tarafından "ütü kablosu" ile darbedildiklerini bildirdi.