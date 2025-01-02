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        Adana'da iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

        Adana'nın Feke ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:24
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        Adana'da iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçede fırın işleten bir kişi, iş yerindeki cep telefonunun çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonu çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheli Z.D. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının çaldığı cep telefonunu Kozan'da sattığı belirlendi.

        Aynı suçtan kaydı bulunan Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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