Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta koşulacak

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında bu yıl 15. kez organize edilen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Valilik ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek 21 kilometrelik yarı maraton, Fuzuli Caddesi'nde başlayacak.

Merkez Park'ta son bulacak organizasyona, 89'u yabancı 3 bin 795 kişi katılacak ve dereceye girenlere toplamda 1 milyon 87 bin lira ödül dağıtılacak.

Organizasyon kapsamında 10 kilometre, halk ve çocuk koşuları da yapılacak.

Katılımcı sayısının artmasından mutluluk duyduklarını belirten Karalar, "Çok güzel bir koşu olacak, festival havasında geçecek. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Ruth Jebet de koşacak. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. 5 Ocak her yönüyle çok önemli bir spor etkinliği." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar da Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonun önemli olduğunu vurguladı.