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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:26
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hakan Aksoy'a (37), bir kişi otomobilden silahla ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksoy'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı 34 EHG 593 plakalı aracı Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

        Araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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