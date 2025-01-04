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        Adana'da bir esnaf, vefat eden Ferdi Tayfur için helva dağıttı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için helva dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:31
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        Adana'da bir esnaf, vefat eden Ferdi Tayfur için helva dağıttı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için helva dağıttı.

        Esnaf Murat Mercan, Irmak Caddesi'ndeki lokantasının önüne "1 ölü, 85 milyon yaralı hemşehrimiz Ferdi Tayfur ruhuna helva ikramı hatıran yeter" yazılı pankartın bulunduğu stant oluşturdu.

        Ferdi Tayfur'un şarkılarının çalındığı stantta yaklaşık 1000 kişiye helva ikram edildi.

        Mercan, yaptığı açıklamada, sanatçının Türkiye için büyük değer olduğunu söyledi.

        Cenazeye gidemedikleri için burada anma programı düzenlemek istediklerini anlatan Mercan, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 1000 kişilik helva dağıtarak sanatçımıza olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmeye çalıştık. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ferdi Tayfur'un sadece 50 yaş üzeri bir kitleye hitap ettiğini düşünüyordum ancak gördük ki 7'den 70'e herkes onu seviyor. Sosyal medyada paylaşılan sayısız video ve mesaj da bunu kanıtladı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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