MHP İl Başkanı Kanlı, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, Türk milletinin omuz omuza verdiği mücadelenin ülkeyi işgale kalkışan emperyalist güçlerin hedeflerine darbe vurduğunu belirtti.

Kentin kurtuluş gününü kutlayan Kanlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' şeklindeki sözüyle sabittir ki Adana'mız Milli Mücadele'ye esin kaynağı olmuştur. Bu nedenledir ki Adana, hem düşmanı kovma hem de Milli Mücadele'ye esin kaynağı olma gururunu birlikte yaşamaktadır. Çok haklı olarak 5 Ocak Adana'mızın, hepimizin ortak zaferi, gururu ve sevincidir."