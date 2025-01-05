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        MHP İl Başkanı Kanlı, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:40
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        MHP İl Başkanı Kanlı, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Türk milletinin omuz omuza verdiği mücadelenin ülkeyi işgale kalkışan emperyalist güçlerin hedeflerine darbe vurduğunu belirtti.

        Kentin kurtuluş gününü kutlayan Kanlı, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' şeklindeki sözüyle sabittir ki Adana'mız Milli Mücadele'ye esin kaynağı olmuştur. Bu nedenledir ki Adana, hem düşmanı kovma hem de Milli Mücadele'ye esin kaynağı olma gururunu birlikte yaşamaktadır. Çok haklı olarak 5 Ocak Adana'mızın, hepimizin ortak zaferi, gururu ve sevincidir."

        Kanlı, Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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