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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:46
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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 26 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, 56,45 gram uyuşturucu ve 39 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Ekipler, trafik denetiminde 28 sürücüye ceza kesti, 22 aracı trafikten men etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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