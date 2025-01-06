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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 23:56 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:00
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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Varsaklar Mahallesi'nde, Hüseyin Y'nin kullandığı 01 HE 831 plakalı otomobille sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 JT 613 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ile araçlarda bulunan Hilal D. ve Yelda S, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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