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        Adana'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:37
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        Adana'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi yaralandı.

        B.Y. yönetimindeki 38 AHE 230 plakalı otomobil, Çarkıpare Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde M.E.Y. idaresindeki 01 AUJ 021 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra kaldırımdaki iki yaya ile park halindeki 34 SE 4193 plakalı otomobile çarparak durdu.

        Kazada yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü B.Y. ve motosiklet sürücüsü M.E.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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