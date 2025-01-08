Adana'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarındaki ağaç ve beton bloka çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarındaki ağaç ve beton bloka çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Toktamış Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yol kenarındaki ağaca ve beton bloka çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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