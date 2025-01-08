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        Adana'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarındaki ağaç ve beton bloka çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 08:54 Güncelleme: 08.01.2025 - 08:54
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        Adana'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarındaki ağaç ve beton bloka çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Toktamış Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yol kenarındaki ağaca ve beton bloka çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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