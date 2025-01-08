Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Alper S'nin Mıdık Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 4 pakette 38,57 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Bunun üzerine şüpheli Alper S, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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