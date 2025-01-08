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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:18
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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Alper S'nin Mıdık Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 4 pakette 38,57 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Bunun üzerine şüpheli Alper S, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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