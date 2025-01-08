Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 22 Haziran 2024'te polis ekiplerince Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan F.D'nin aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altına poşete gizlenmiş 49,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak F.D'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık F.D. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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