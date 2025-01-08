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        MHP Çukurova İlçe Başkanı Şahin'den esnaf ziyareti

        MHP Çukurova İlçe Başkanı Mehmet Şahin, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:01
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        MHP Çukurova İlçe Başkanı Şahin'den esnaf ziyareti
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        MHP Çukurova İlçe Başkanı Mehmet Şahin, esnafa ziyarette bulundu.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Salbaş Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

        Şahin, sohbet ettiği esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

        Ziyarette Şahin'e, Çukurova İlçe Başkan Yardımcıları Atay Dumlu, Nuri Oflaz, Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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