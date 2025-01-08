MHP Çukurova İlçe Başkanı Şahin'den esnaf ziyareti

Ziyarette Şahin'e, Çukurova İlçe Başkan Yardımcıları Atay Dumlu, Nuri Oflaz, Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş da eşlik etti.

Şahin, sohbet ettiği esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Salbaş Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

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