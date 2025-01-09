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        Adana'nın "alev savaşçıları" Ormancılık Olimpiyatları'nda yarışacak

        EREN BOZKURT - Adana Orman Bölge Müdürlüğü, ilk kez düzenleyeceği "Ormancılık Olimpiyatları" ile farklı kategorilerde bireysel ve takım olarak yarışacak ekiplerinin olası yangınlara karşı kendini hazır tutmasını amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:05
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        Adana'nın "alev savaşçıları" Ormancılık Olimpiyatları'nda yarışacak
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        EREN BOZKURT - Adana Orman Bölge Müdürlüğü, ilk kez düzenleyeceği "Ormancılık Olimpiyatları" ile farklı kategorilerde bireysel ve takım olarak yarışacak ekiplerinin olası yangınlara karşı kendini hazır tutmasını amaçlıyor.

        Sınırları içerisinde geniş orman varlığı barındıran Adana Orman Bölge Müdürlüğü, "alev savaşçıları" olarak bilinen yangın söndürme ekiplerine sık sık tatbikat yaptırıyor, eğitimler veriyor.

        Müdürlük, tatbikatın ve eğitimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez düzenleyeceği "Ormancılık Olimpiyatları" ile de ekiplerin yangınlara karşı kendini hazır tutmasını hedefliyor.

        Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklerde görevli 255 personel, 13-15 Ocak tarihlerinde fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında düzenlenecek olimpiyatlarda yarışacak. Olimpiyatlarda 45 hakem ve idari personel görev alacak.

        Ekiplerin olası orman yangınlarına karşı kendilerini hazır tutması, mesleki bilgilerini tazelemesi ve geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilecek "Ormancılık Olimpiyatları"nda dereceye girenlere madalya ve kupa verilecek.

        - "Mesleklerini yaparken performanslarını artırmayı amaçlıyoruz"

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, "Ormancılık Olimpiyatları"nda personelin farklı branşlarda yarışacağını söyledi.

        Olimpiyatların ilk günü atışlar yapılacağını anlatan Etli, ikinci gün orman yangınıyla mücadele ve fiziki dayanıklılık yarışlarının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

        Etli, üçüncü gün de ekiplerin silvikültür, orman zararlarıyla mücadele, işletme ve pazarlama branşlarında yarışacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yarışmalar 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı olan her yarışmacı ve takım puanlar alacak. Buna göre bireysel ve takım dereceleri belirlenecek. Amacımız, arkadaşlarımızın yarışmalarla mesleğini bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak. Böylece mesleklerini yaparken performanslarını artırmayı amaçlıyoruz. Yazın yangınla mücadele çalışmalarını yapıyoruz. Yangınla mücadeleye daha hazır olmak için kış dönemini de eğitim, tatbikat ve olimpiyatlarla tamamlamak istiyoruz."

        - "Olimpiyatın Türkiye genelinde olmasını istiyoruz"

        Etli, yarışmalara katılacak personelin ön elemelerden geçirilerek kabul edildiğini dile getirdi.

        Etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını anlatan Etli, bir sonraki olimpiyatlara yangın gönüllüleri ile doğa sporu yapanların da katılımını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Bu konsept bir yarışın Türkiye'de ilk kez düzenleneceğini belirten Etli, şunları kaydetti:

        "Bu olimpiyatın inşallah Türkiye genelinde olmasını istiyoruz. Daha sonrasında da Türkiye'nin öncülüğünde 'Dünya Ormancılık Olimpiyatı' yapmayı amaçlıyoruz. Herkesin doğaya ve iklim değişikliğine olan ilgisini artırması açısından da çok önemli olacağını umuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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