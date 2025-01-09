Adana'nın "alev savaşçıları" Ormancılık Olimpiyatları'nda yarışacak

EREN BOZKURT - Adana Orman Bölge Müdürlüğü, ilk kez düzenleyeceği "Ormancılık Olimpiyatları" ile farklı kategorilerde bireysel ve takım olarak yarışacak ekiplerinin olası yangınlara karşı kendini hazır tutmasını amaçlıyor.

Sınırları içerisinde geniş orman varlığı barındıran Adana Orman Bölge Müdürlüğü, "alev savaşçıları" olarak bilinen yangın söndürme ekiplerine sık sık tatbikat yaptırıyor, eğitimler veriyor.

Müdürlük, tatbikatın ve eğitimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez düzenleyeceği "Ormancılık Olimpiyatları" ile de ekiplerin yangınlara karşı kendini hazır tutmasını hedefliyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklerde görevli 255 personel, 13-15 Ocak tarihlerinde fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında düzenlenecek olimpiyatlarda yarışacak. Olimpiyatlarda 45 hakem ve idari personel görev alacak.