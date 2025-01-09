Adana'da bir kişinin evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin evinin banyosunda silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 2'si firari 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.C, M.D, A.A. ile tutuksuz sanık M.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.A, Hüseyin Taşkıran'ın öldürülmesi olayıyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Dosyaya sunulan görüntü izleme tutanağı sebebiyle tutuklu bulunduğunu belirten A.A, şöyle konuştu:

"Ben bir kamera görüntüsü nedeniyle tutukluyum. Hüseyin Taşkıran'ın öldürüldüğü eve gitmedim. 18 aydır tutukluyum. Bu olayla bir ilgim yoktur. Dosyaya gelen HTS görüşmelerine ilişkin bilirkişi raporunda 3 telefon numarası var. Bu raporda bulunan 2 numara bana ait değil. Bu numaralar üzerinden ben görüşme yapmadım. Bu yönüyle bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Raporda olay anında telefon görüşmesi yaptığım belirtiliyor. O sırada muhtemelen eşimden gelen sesli mesajı dinliyordum. Mahkemenizce olay gününe ilişkin görüntülerle ilgili dudak okuma işlemi yaptırılırsa benim suçsuz olduğum anlaşılacaktır. Cinayetin yaşandığı anı görmedim, sadece mahallede bulunanlar bana bir olay olduğunu söyledi. Ben kayınvalidemin evine giderken sanık S.C. benim motosikletime bindiğinde hangi olaya karıştığını dahi bilmiyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."