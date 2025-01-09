Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da emniyet halatında asılı kalan işçi kurtarıldı

        Adana'da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 4'üncü katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da emniyet halatında asılı kalan işçi kurtarıldı
        ABONE OL

        Adana'da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 4'üncü katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, 10 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.

        İşçinin, emniyet kemeriyle 4'üncü kattaki halatta asılı kaldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi.

        Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, halatta asılan kalan işçiyi kurtardı.

        İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada

        Benzer Haberler

        Adanaspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı
        Adanaspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı
        Adana'da bir kişinin evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yarg...
        Adana'da bir kişinin evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yarg...
        Güvenlik halatı sayesinde ölümden döndü
        Güvenlik halatı sayesinde ölümden döndü
        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmas...
        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmas...
        Adana'nın "alev savaşçıları" Ormancılık Olimpiyatları'nda yarışacak
        Adana'nın "alev savaşçıları" Ormancılık Olimpiyatları'nda yarışacak
        Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımın hücum gücünü de geliştirme...
        Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımın hücum gücünü de geliştirme...