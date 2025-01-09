Adana'da emniyet halatında asılı kalan işçi kurtarıldı
Adana'da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 4'üncü katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Adana'da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 4'üncü katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, 10 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.
İşçinin, emniyet kemeriyle 4'üncü kattaki halatta asılı kaldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi.
Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, halatta asılan kalan işçiyi kurtardı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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