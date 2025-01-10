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        Adana'da lastikçide çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde lastik tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:06
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        Adana'da lastikçide çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde lastik tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kıyıboyu Caddesi'ndeki lastik tamircisinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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