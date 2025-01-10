Adana'da lastikçide çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde lastik tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde lastik tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kıyıboyu Caddesi'ndeki lastik tamircisinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
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