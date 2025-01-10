Adana'da ruhsatlı 10 tabancayı yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Adana'da ruhsatlı 10 silahı çalındığı ihbarında bulunarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Muhammed K. (22), 7 Ocak'ta satın aldığı bulundurma ruhsatlı 10 tabancasının aynı gün merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki evinden çalındığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Adrese giden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin dağınık olmamasından şüphelenerek sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, Muhammed K'nin elindeki poşetle yanında başka biriyle evinden çıkıp kiralık otomobille ayrıldığını tespit etti. Bunun üzerine Muhammed K. gözaltına alındı.

Otomobili Şakirpaşa Caddesi'nde park halinde bulan ekipler, aracın yanındaki Ali Can E'yi de yakalayarak emniyete götürdü.

Ekipler, şüphelilerin silahları sakladıklarını belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, ikametlerdeki Muhammed K'nin halası Leyla K. ile Murat U'yu da gözaltına aldı.

Leyla K, ifadesinde, yeğeninin evine gelip daha sonra almak üzere içinde hediye bulunduğunu belirttiği kutu bıraktığını ve içinde silahların olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Muhammed K'nin suç kaydı bulunmadığı için dikkat çekmeyeceğini düşünerek aldığı ruhsatlı silahları çalındığı yalanına başvurarak diğer şüpheliler Ali Can E. ve Murat U. ile birlikte hareket ederek yasa dışı yollarla satmaya hazırlandığı öne sürüldü

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Leyla K, savcılıkça ifadesi alınarak salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muhammed K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, kayıp 2 tabancayı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.