Kozan'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Kaymakam Arslanköylü, gazeteciliğin toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki rolünün önemine değinerek, "Gazeteciler, halkın gözü kulağıdır. Fedakarca çalışmalarınız ve toplumumuza katkılarınız için teşekkür ederim." dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaretlere bulundu.

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