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        Otobüs şoförü kocasını, kendisini iş yerinde darbettiği iddiasıyla bıçaklamış

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki otobüs şoförü kocasını duraktan hareket ettiği sırada direksiyon başındayken bıçaklayan ve hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanan Sabriye A, eşinin de olay öncesinde çalıştığı iş yerinde kendisini darbettiğini ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:58
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        Otobüs şoförü kocasını, kendisini iş yerinde darbettiği iddiasıyla bıçaklamış
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki otobüs şoförü kocasını duraktan hareket ettiği sırada direksiyon başındayken bıçaklayan ve hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanan Sabriye A, eşinin de olay öncesinde çalıştığı iş yerinde kendisini darbettiğini ileri sürdü.

        Sefa Özler Caddesi'nde 9 Ocak'ta özel halk otobüsü şoförü Mehmet A'nın (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki hemşire eşi Sabriye A. (26) tarafından biber gazı sıkılıp bıçaklanmasına ilişkin ev hapsi tedbiriyle salıverilen karısının savcılık ifadesine ulaşıldı.

        Sabriye A, eşiyle çeşitli sorunları bulunduğunu anlatarak, "Boşanma aşamasındaydım. Çalıştığım iş yerine geldi ve beni darbetti. Şikayetimden daha sonra vazgeçtim. Evlilik devam etti. 5 aylık hamileyim, kumar borçları gelmeye başladı. Beni başka telefonlardan aramaya başladılar. Bu olaylar zoruma gitti. Olay nedeniyle pişmanım. Beni çok tahrik etti." ifadelerini kullandı.

        Kadının avukatı da müvekkilinin hemşire olduğunu, Mehmet A'nın 2 yaşındaki çocuklarını annesine göstermediğini ve üzerine atılı suçu ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini savundu.

        - Olayın geçmişi

        Merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde 9 Ocak'ta özel halk otobüsü şoförü Mehmet A, duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırmıştı.

        Otobüs şoförü Mehmet A'nın kolundan ve boynundan yaralandığı saldırının ardından şüpheli eşi Sabriye A, araçtan inip kaçmıştı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı Sabriye A'yı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalamıştı.

        Sabriye A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

        Olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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