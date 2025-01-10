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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:33
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 11 Kasım 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi, sanığın üst aramasında da 21,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran savcı, Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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