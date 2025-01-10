Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otobüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura düştü

        Adana'da özel halk otobüsü, su borusu patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:00 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otobüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura düştü
        ABONE OL

        Adana'da özel halk otobüsü, su borusu patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

        Veli Bala'nın kullandığı 01 J 0153 özel halk otobüsü, Çukurova ilçesi Fazlı Meto Bulvarı'nda suyla kaplı yolda hareket halindeyken arka tekeri gevşeyen zeminin üzerine geldiği sırada yol çöktü.

        Otobüsün arka tekeri oluşan yaklaşık 1 metrelik çukura düştü.

        Olayın haber verilmesi üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri hattaki suyu kesti. Çevrede önlem alan ekipler yolu trafiğe kapattı.

        Otobüs şoförü Bala, gazetecilere, hareket ettikleri sırada yolun suyla kaplı olduğunu, zeminin görünmediğini söyledi.

        Bala, "Otobüsle ilerliyorduk. Ön tekerden sonra arka tekere geldiğimizde bir ses geldi, yol bildiğin içeri çöktü. Sanki yer yarıldı içine girdiniz derler ya bildiğin yol yarıldı otobüs içine girdi." dedi.

        Otobüs yolcularından Akın Yaman da otobüste kulaklıkla müzik dinlerken olayın olduğunu ifade etti.

        Yaman, "Yolda su vardı, çukur yoktu, biz geçince çukur oluştu. Biz de geçerken suyun içine gömüldük." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana Çiftçiler Birliğini ziyaret e...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana Çiftçiler Birliğini ziyaret e...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Çukurova Üniversitesi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Paneli düzenlend...
        Çukurova Üniversitesi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Paneli düzenlend...
        Adana'da depremde 82 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...
        Adana'da depremde 82 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya d...
        Kozan'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Kozan'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı