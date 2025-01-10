Adana'da park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'da park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü.
Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde park halindeki panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında araçta hasar oluştu.
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