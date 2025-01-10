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        Adana'da park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:25
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        Adana'da park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'da park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde park halindeki panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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