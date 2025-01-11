Adana'da silah ticareti operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreslerde, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait 71 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında, silah ve mühimmat ticaretinin deşifre edilmesi için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.