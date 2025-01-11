Adana'da sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı

Zanlının emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 4-5 aydır bu işi yaptığını, Mekke'den tırlarla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığını, piyasaya sürdüğü zemzem suyunun sahte olduğunu düşünmediğini söylediği öğrenildi.

İnceleme için örnek alınan sahte zemzem suları, daha sonra olay yerinde imha edildi.

Şüphelinin sahte zemzem sularını tırlarla İstanbul'a gönderdiği, buradan da Türkiye'nin çok sayıda şehrine dağıtıldığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Seyhan'a bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili Mehmet Bilal Ç'yi gözaltına aldı.

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