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        Adana'da sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde depoda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:59
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        Adana'da sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde depoda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Seyhan'a bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili Mehmet Bilal Ç'yi gözaltına aldı.

        Polis, anlaşılmaması için suya aroma koyan şüphelinin, günlük 20 ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirledi.

        Şüphelinin sahte zemzem sularını tırlarla İstanbul'a gönderdiği, buradan da Türkiye'nin çok sayıda şehrine dağıtıldığı tespit edildi.

        İnceleme için örnek alınan sahte zemzem suları, daha sonra olay yerinde imha edildi.

        Zanlının emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 4-5 aydır bu işi yaptığını, Mekke'den tırlarla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığını, piyasaya sürdüğü zemzem suyunun sahte olduğunu düşünmediğini söylediği öğrenildi.

        Akkapı Mahallesi'ndeki depoya 9 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmişti.

        Yapılan işlemlerin ardından depo, Seyhan Belediyesi ekiplerince mühürlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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