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        Adana'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

        Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:44
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        Adana'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldü
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        Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaydetti.

        İddiaya göre, Murat A, kız arkadaşı Gamze Alır'ı (23), merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesine götürdü.

        Burada çıkan tartışmada Murat A, Alır'ı tabancayla yaraladı.

        Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gamze Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen 2 çocuk annesi Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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