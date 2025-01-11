Adana'da genç girişimci adayları enerji sektörü uzmanlarıyla buluştu
Adana'da genç girişimci adaylarının enerji sektörü uzmanlarıyla buluştuğu "EcoFuture Fikir Maratonu" yapıldı.
Adana'da genç girişimci adaylarının enerji sektörü uzmanlarıyla buluştuğu "EcoFuture Fikir Maratonu" yapıldı.
Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Adana Valiliği koordinasyonunda, Adana Sanayi Odası,Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) TEKNOFEST Kulübü işbirliğinde ÇÜ Teknokent'te gerçekleştirildi.
Etkinlikte, "Milli Teknoloji Hamlesi" çerçevesinde gençlerin yenilikçi enerji projeleri ile kamu, özel sektör ve akademi temsilcileri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda işbirliği fırsatları değerlendirildi.
Adana Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yöneticisi Yüksek Endüstri Mühendis Reşan Arlıer, Adana Valiliği koordinasyonunda kamu binalarında yürütülen enerji verimliliği projelerini anlattı.
Adana Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi Direktörü Ali Erdi de özel sektörün enerji projelerindeki rolünü ve enerji verimliliğinin Türkiye'nin kalkınma hedeflerindeki stratejik yeriyle ilgili bilgi verdi.
Temiz enerji firması sahibi Aytekin Kiraz ise enerji dönüşüm projelerinin sürdürülebilir kalkınmadaki önemini vurgulayarak genç girişimcilere destek mesajları verdi.
Etkinlikte, 17 takım fikirlerini jüriye sundu ve "Dönüşüm Pedalı", "Yeşil Ada", "Kızılelma" projeleriyle dereceye giren girişimci adaylarına ödülleri verildi.
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