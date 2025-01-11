Adana'da genç girişimci adayları enerji sektörü uzmanlarıyla buluştu

Adana Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi Direktörü Ali Erdi de özel sektörün enerji projelerindeki rolünü ve enerji verimliliğinin Türkiye'nin kalkınma hedeflerindeki stratejik yeriyle ilgili bilgi verdi.

Etkinlikte, "Milli Teknoloji Hamlesi" çerçevesinde gençlerin yenilikçi enerji projeleri ile kamu, özel sektör ve akademi temsilcileri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda işbirliği fırsatları değerlendirildi.

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