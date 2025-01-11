Adana'da içinde bir kişinin bulunduğu araç baraj gölüne düştü

Aracın içini su altı kamerasıyla inceleyen ekipler Özden'in hareketsiz olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Araç, Yardibi Mahallesi ile Değirmenciuşağı mahallelerini birbirine bağlayan göl üzerindeki köprünün girişinde suda bulundu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Özden'in son olarak Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) Gölü yakınlarında 06 DDT 927 plakalı aracıyla seyir halinde olduğunu belirledi.

İlçede bir enerji firmasında çalışan İbrahim Özden'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayan mesai arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, içinde bir kişinin olduğu araç baraj gölüne düştü.

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