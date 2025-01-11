Adana'da düğünde havaya ateş açılması sonucu mermi isabet eden çocuk yaralandı

Turgutlu Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş edildi. Bu sırada seken bir mermi Kemal Azgın'ın (9) başına isabet etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı.

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