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        Adanaspor, kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 27 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 22:28 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:28
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        Adanaspor, kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 27 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmıştır. Nurullah Aslan, yarın Adana'daki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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