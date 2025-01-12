Adanaspor, kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 27 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 27 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmıştır. Nurullah Aslan, yarın Adana'daki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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