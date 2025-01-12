Adanaspor, kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmaya vardı

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz kaleci Nurullah Aslan ile anlaşmıştır. Nurullah Aslan, yarın Adana'daki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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