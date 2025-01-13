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        Adana'da amatör futbolcu yeşil sahada kız arkadaşına evlenme teklif etti

        Adana 1. Amatör Ligi C Grubu'nda şampiyon olan Kozan İmarspor'un futbolcusu Metehan Karslı, maç sonrasında kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:00
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        Adana'da amatör futbolcu yeşil sahada kız arkadaşına evlenme teklif etti
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        Adana 1. Amatör Ligi C Grubu'nda şampiyon olan Kozan İmarspor'un futbolcusu Metehan Karslı, maç sonrasında kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

        Sahasında karşılaştığı Kanal Ufukspor'u 7-2 yenen Kozan İmarspor, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Maçın ardından düzenlenen törende Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, futbolculara kupa ve madalyalarını verdi.

        Tören sonrasında Kozan İmarspor oyuncusu Metehan Karslı, Çağla Nur Kartal'a evlenme teklif etti.

        Karslı, mutlu olduğunu belirterek, "Sezonu şampiyonlukla tamamladık ve bunu taçlandırmak istedim. Bu mutluluğu sevgilimle paylaşmak istedim. Her şey planladığım gibi gitti. Bizim için heyecan vericiydi." dedi.

        Teklifi kabul eden Kartal ise "Bu anı asla unutmayacağım. Çok heyecanlandım ve mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

        Kozan İmarspor, elde ettiği şampiyonlukla Adana Süper Amatör Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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