Adana'da 2 motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazaları kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Karataş Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı.
Levent Mahallesi'nde motosiklet ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Motosiklet sürücülerinin yaralandığı kazalar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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