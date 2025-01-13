Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda 8 Haziran 2024'te R.C'nin (26) bıçakla ağır yaralanmasının ardından tutuklanan A.A, D.A. ve. Ş.Ç. ile tutuksuz İ.F, M.C.Y. ve O.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki R.C'nin, sanıklardan D.A. ve A.A'nın bir iş yerinde ele geçirilen 5 ruhsatsız tabancayla ilgili suçu üstlenmesini istediğini öne sürdüğü anlatıldı.

Müştekinin talebi kabul etmemesi nedeniyle sanıklarla arasında husumet oluştuğu, İnönü Parkı'nda yürüdüğü sırada saldırıya uğradığı ve bıçakla ağır yaralandığı belirtildi.

İddianamede, A.A, D.A, Ş.Ç, İ.F, M.C.Y. ve O.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.