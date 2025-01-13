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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:08 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:08
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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 haftada 33 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

        Çalışmada çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 17 mermi ele geçirildi.

        Ekiplerin trafik denetiminde ise 26 araç ve 8 motosiklet trafikten men edildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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