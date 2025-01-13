Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Ekiplerin trafik denetiminde ise 26 araç ve 8 motosiklet trafikten men edildi.

Çalışmada çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 17 mermi ele geçirildi.

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