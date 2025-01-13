Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 haftada 33 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.
Çalışmada çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 17 mermi ele geçirildi.
Ekiplerin trafik denetiminde ise 26 araç ve 8 motosiklet trafikten men edildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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