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        Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:29
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        Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Adana'dan Yalova'ya giden Yılmaz Üner'in kullandığı içinde 8 yolcu bulunan otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde motor kısmından alev aldı.

        Otobüs şoförü Üner, alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların da tahliyesini sağladı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından açıldı.

        Araç kullanılamaz hale geldi.

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