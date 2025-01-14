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        Adana'da firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı

        Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:07
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        Adana'da firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı
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        Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan aranması ve 49 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi E.H'nin (29) Yüreğir ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği baskında hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H'yi ve 1 şüpheliyi yakaladı.

        Adreste arama yapan ekipler, ruhsatsız 1 tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.H. cezaevine gönderildi, diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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