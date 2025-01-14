Adana'da firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan aranması ve 49 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi E.H'nin (29) Yüreğir ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği baskında hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H'yi ve 1 şüpheliyi yakaladı.
Adreste arama yapan ekipler, ruhsatsız 1 tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.H. cezaevine gönderildi, diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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