Adana'da 397 uyuşturucu hap ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerden Muhtar F’nin ifadesinde, bir yakınından aldığı ve içinde fıstık bulunduğunu düşündüğü poşetteki uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını iddia etti.

İkaza rağmen motosikletle kaçmaya çalışan Ahmet E. (25) ile arkasındaki Muhtar F. (27) kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özgür Mahallesi'ndeki sokaklarda yaptıkları denetim sırasında durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

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