Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 397 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 397 uyuşturucu hap bulunan motosikletteki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 397 uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 397 uyuşturucu hap bulunan motosikletteki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özgür Mahallesi'ndeki sokaklarda yaptıkları denetim sırasında durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

        İkaza rağmen motosikletle kaçmaya çalışan Ahmet E. (25) ile arkasındaki Muhtar F. (27) kovalamacayla yakalandı.

        Muhtar F'nin, kaçarken yola attığı poşette 397 uyuşturucu hap bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden Muhtar F’nin ifadesinde, bir yakınından aldığı ve içinde fıstık bulunduğunu düşündüğü poşetteki uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhtar F, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, sürücü Ahmed E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        PFAPA sendromu nedir?
        PFAPA sendromu nedir?
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da ruhsatsız depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi
        Adana'da firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı
        Adana'da firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı
        Kozan'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Kozan'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşlarından sürpriz veda
        Adana'da emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşlarından sürpriz veda
        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı
        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı